Et brækket håndled og forsvundne cykler.

En 73-årig kvinde havde en frygtelig tirsdag eftermiddag omkring klokken 14.45, da hun under en cykeltur med sin mand blev påkørt af en anden cyklist.

Cyklisten var træt af den ældre kvindes fart og overhalede hende, hvorefter personen bevidst bremsede hårdt op og forårsagede et voldsomt styrt. Cyklisten kørte videre som om intet var hændt, til trods for kontakt med den ældre kvindes forhjul.

Episoden fandt sted imellem de to midtfynske byer Nørre Broby og Brobyværk.

»En ambulance bliver kaldt til stedet, og en forbipasserende tager parrets racercykler med sig. Han foreslår at placere dem ved et pizzeria, imens parret bliver fragtet til sygehuset,« siger vagtchef hos Fyns Politi Henrik Krøjgaard til B.T.

Efterfølgende har parret ikke kunne lokalisere racercyklerne. Den 73-årige kvinde var meget forvirret i situationen og tingene gik stærkt. Også hendes mand var rystet. De kan derfor ikke huske hvem manden der tog cyklerne var, og hvordan han så ud.

»Vi behandler det ikke som stjålne cykler, men vi går efter at få dem tilbage,« fortæller Henrik Krøjgaard.

Han fortæller samtidigt, at der ikke er en formodning om et samarbejde mellem de to involverede i noget brutalt cykeltyveri.

Onsdag middag havde Fyns Politi ingen information omkring hvem flugtcyklisten er, eller hvem der tog afsted med parrets cykler.

De søger i øjeblikket efter vidner i sagen, hvor personen, som påkørte den ældre kvinde beskrives som havende 'mørkt hår'.

Manden var desuden kørende på en 'mørkeblå mountainbike', skriver politiet på Twitter.

Fyns Politi kan kontaktes på 114.