Onsdag morgen fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en bil var kørt af vejen i et sving og var kørt ud over en skrænt nær Ebeltoft.

Bilen endte på en mark - og føreren, en mand på 73 år, sad livløs bag rattet.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

Politi og redningsmandskab rykkede derfor hurtigt ud til stedet på Stenledvej i Hyllested, men der var ikke noget at gøre. Den 73-årige mands liv stod ikke til at redde.

'Det er endnu uvist, hvorfor den 73-årige mistede kontrollen over bilen og kørte galt,' oplyser politiet.

En bilinspektør skal nu undersøge omstændighederne omkring ulykken nærmere, og før de undersøgelser er færdige, kan Østjyllands Politi ikke oplyse yderligere detaljer om ulykken.

Politikredsen modtog anmeldelsen om sagen klokken 08:18 onsdag morgen.

Mandens pårørende er blevet underrettet.