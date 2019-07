Midt- og Vestsjællands Politi efterlyste mandag en 73-årig kvinde.

Kort efter 17.30 oplyser politiet dog på Twitter, at kvinden er fundet i god behold.

'Den savnede kvinde fra Jyllinge blev kl. 1716 fundet i god behold ved Portalen, Greve, hvor vagter havde fundet hende med rød jakke over armen,' skriver de.

Familien er blevet underrettet og eftersøgningen indstillet.

Kvinden gik fra sin bolig i Nordmarken i Jyllinge tidligt mandag morgen.

Politiet oplyste på Twitter, at den 73-årige kvinde er dement og lider af sukkersyge, og at hun har behov for at få sin medicin.

Der blev i adskillige timer lige søgt efter hende med både helikopter og hundepatruljer.

Politiet bad desuden borgerne i lokalområdet om at tjekke deres haver og skure.