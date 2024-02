En 35-årig mand i Aalborg fik sig en bemærkelsesværdig afslutning på weekenden.

Det skete, da han søndag aften klokken 23.49 mødte en blotter i Kildeparken.

Det skriver TV 2 Nord.

»Den 35-årige følger efter blotteren, og kort tid efter får vi anholdt ham,« forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen

Blotteren viste sig at være en 73-årig mand. Efter turen på stationen, hvor han blev afhørt og sigtet, fik han lov til at gå, men der venter en tur i retten for den ældre herre.