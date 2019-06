En 72-årig mand er afgået ved døden, efter han blev fundet i Mariager Fjord ud for Mariager Camping.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Henrik Beck, til B.T.

»Vi fik et opkald fra en kvinde klokken 15.35, som ikke kunne forstå, hvor hendes mand blev af. De bor i øjeblikket på campingpladsen ved siden af, og han var gået ud for at fiske,« siger Henrik Beck og fortsætter:

»Klokken 15.43 får vi et opkald fra en borger, som siger, at der driver en person rundt ca. 100 meter ude i vandet.«

Redningshelikopter, ambulancer og politi blev hurtigt sendt til stedet, hvor man fik bjærget personen.

Det viste sig at være den 72-årig, som blev erklæret død på stedet.

Henrik Beck fortæller, at der nu skal foretages et ligsyn af den afdøde. Der er dog ikke noget, som tyder på en forbrydelse.

De pårørende er blevet underettet.