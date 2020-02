Manden mistænkes for at have slået en 63-årig kvinde i hovedet med en hammer på Fanø. Han nægter sig skyldig.

En 72-årig mand er i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg sent onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger i en sag om drabsforsøg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Manden blev anholdt tidligere på dagen, efter at en 63-årig kvinde natten til onsdag blev udsat for grov vold i Sønder Ho på Fanø.

I første omgang blev den 72-årige mand fra Frederiksberg i København sigtet for grov vold. Men siden valgte politiet at ændre sigtelsen til drabsforsøg.

Det skyldes ifølge JydskeVestkysten, at kvinden blev slået i hovedet med en hammer op mod 50 gange. Slag, der førte til alvorlige læsioner.

Kvinden var så ilde tilredt, at hun blev fløjet til behandling på Odense Universitetshospital. Her blev hun erklæret uden for livsfare.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få oplyst motivet til volden, eller hvordan de to personer kender hinanden.

Senioranklager Anemarie Haahr bad dommeren lukke dørene under onsdagens grundlovsforhør af hensyn til den videre efterforskning i sagen.

- Der er stadig vidner, der mangler at blive afhørt, og de skal ikke have mulighed for at gøre sig bekendt med, hvad den sigtede i sagen har forklaret her ved grundlovsforhøret, sagde hun ifølge JydskeVestkysten.

Den anmodning efterkom dommer Gitte Nymand Nielsen.

I grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig, men han erkendte dog at have udøvet vold.

Han medgav, at han havde slået kvinden i hovedet med en hammer, men det var ikke op mod 50 gange og ikke med alvorlige læsioner til følge, som sigtelsen går på.

Den 72-årige kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/