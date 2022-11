Lyt til artiklen

Retten i Aarhus har i dag kendt en 72-årig mand skyldig i en sag om et drabsforsøg begået om aftenen den 9. juli 2022 i letbanen i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 72-årige blev idømt en dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

Lørdag den 9. juli 2022 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et overfald begået i Letbanen ved Stjernepladsen på Randersvej i den nordøstlige del af Aarhus.

Ved patruljens ankomst til stedet blev en 72-årig mand anholdt, sigtet for med en skruetrækker at have stukket en anden person i halsen.

»En enig domsmandsret dømte den 72-årige for drabsforsøget, og jeg er naturligvis tilfreds med, at den tiltalte blev dømt i overensstemmelse med den tiltale, vi ved anklagemyndigheden havde rejst mod ham,« siger Jesper Rubow, der er specialanklager hos Østjyllands Politi.

»Baggrunden for, at tiltalte blev idømt en anbringelsesdom, er, at han lægeligt er erklæret sindssyg. Derfor skal han ikke have en normal fængselsstraf, da lægerne har anbefalet en dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling,« siger specialanklager Jesper Rubow.

Den forurettede til overfaldet i letbanetoget – en 59-årig mand uden foregående kendskab til gerningsmanden – slap fra overfaldet uden større skader, og han var således aldrig i livsfare efter overfaldet.

Han blev ved retten i Aarhus i dag desuden kendt skyldig i at have truet en ansat på et ældrecenter med en skruetrækker tilbage i februar 2021.