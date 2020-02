En grov voldssag udspillede sig natten til onsdag i et hus i Sønder Ho på Fanø.

Her blev en 63-årig kvinde udsat for så grov vold, at hun måtte flyves til behandling på hospitalet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev alarmeret omkring klokken to natten til onsdag, og kort efter blev kvinden fløjet til behandling på Odense Universitetshospital.

Onsdag morgen meldes hun uden for livsfare.

På samme adresse i byen opholdt en 72-årig mand fra Frederiksberg sig.

Manden blev kort efter anhodt og sigtet i sagen.

B.T. følger sagen...