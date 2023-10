I løbet af få sekunder mistede en mand et ur til en værdi af 55.000 kroner.

Nu skal en 72-årig kvinde i retten for et groft røveri.

Det fremgår af anklagekskriftet mod kvinden, som B.T. er besiddelse af.

Her bliver det beskrevet, at en mand gik intetanende i Lavendelstræde ved Regnbuepladsen i det centrale København tæt på midnat 21. august 2021.

Ifølge Københavns Politi havde klokken netop slået 23.55 på rådhusuret, da han blev han passet op af duoen.

Der i første omgang ville tale med manden med det dyre ur.

Men hurtigt skulle situationen havde ændret sig. Den intetanende mand blev skubbet ind i en husmur, hvor den angribende mand tog fat i hans Panerai ur og flåede det af.

Imens skulle den tiltalte 72-årige kvinde have gik helt tæt på manden i cirkler for at aflede hans opmærksomhed.

Politiet skriver, at de på trickmæssigvis formåede at få det dyre ur af offerets arm, inden de forsvandt ud i natten.

Den 72-årige kvinde skal i retten i denne uge, hvor hun er tiltalt for røveri. Og hvis hun bliver dømt efter anklageskriftet, mener anklagemyndigheden , at hun skal have et indrejseforbud i Danmark de næste seks år.

Den mandlige tricktyv er allerede dømt i sagen.

Det har ikke været muligt at få at vide, hvordan kvinden forholder sig til tiltalen.