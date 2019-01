To forelskelser i udenlandske mænd har kostet 71-årige Hanne Olsen over 100.000 kroner.

»Jeg blev glad og lidt stolt over, at han fandt mig så attraktiv. Jeg havde en lykkefølelse, som man kun får, når man er forelsket. Han skrev så mange smukke ting til mig, og jeg følte, at jeg betød noget for ham. Jeg var overbevist om, at det alt sammen var oprigtigt.«

Men det var ikke ægte kærlighed, som Hanne Olsen havde fundet. Hun var blevet offer for ikke én, men to kærlighedsbedragere.

I juli oprettede Hanne Olsen en profil på Instagram. Hurtigt modtog hun anmodninger fra udenlandske mænd, som ville i kontakt med hende, men hun var ikke interesseret.

Lige indtil Alexander Melvin skrev til hende. Han var fra Tennessee, selvstændig marineingeniør, enkemand og 55 år gammel. Meget yngre end Hanne, men som han skrev, er alder jo kun et tal.

»Vi skrev både morgen, middag, aften og nat. I løbet af en uge følte jeg, at vi havde kendt hinanden i ti år. Vi skrev om vores interesser, og jeg skrev vist også, at jeg er meget romantisk anlagt, og så fik jeg søde ord om min person og digte.«

De var 'soulmates'. Hanne Olsen troede ellers ikke, hun ville blive forelsket igen. Fem år tidligere mistede hun sin mand efter et sygdomsforløb.

En dag fortalte Alexander hende, at han ville investere i et olieselskab, men at han manglede 30.000 kroner. Måske kunne hun låne ham dem?

Hanne Olsen afslog, og han endte med at sælge sin bil i stedet.

Få dage senere ringede Alexander og fortalte, at der var sket et uheld på boreplatformen, hvor han arbejdede.

Han sendte billeder af sprungne vandrør, som han hæftede for personligt. Han manglede 70.000 kroner - og Hanne Olsen stolede på ham. Hun elskede ham.

Hendes bank ville ikke låne hende pengene, men det ville netbanken Norwegian. Det var bare ikke nok.

»Han sagde, jeg kunne sælge mit hus, fordi han havde penge til at købe mig et nyt senere. Jeg valgte at afbryde forbindelsen med ham, selvom han tryglede mig.«.

Kun få dage senere modtog hun en ny besked på Instagram fra en anden amerikansk mand. John Rose Braden, hed han. Også enkemand, 69 år og som Alexander Melvin også marineingeniør.

»Jeg tror, jeg savnede den daglige kontakt. Det var nok derfor, jeg svarede ham så hurtigt.«

Svindlerne er velkendte Billedet af Alexander Melvin tilhører i virkeligheden den canadiske præst, forfatter og foredragsholder Marc Gervais. Marc Gervias' billeder optræder i flere sager om kærlighedsbedrageri helt tilbage til 2016. John Rose Braden er formodentlig også et falsk navn, hvor billederne tilhører en anden. På Facebook findes adskillige profiler med samme navn og foto.

Hanne Olsen fortalte John om sit første ulykkelige online-bekendtskab og tabet af de mange penge.

Han svarede, at han kendte en FBI-agent, der kunne hjælpe med at finde manden, som udgav sig for at være en anden.

Hun stolede på ham og overførte 3.000 kroner til ham i håb om, at det ville hjælpe hende med at få sine andre penge tilbage.

Hun blev hurtigt forelsket i John, og de talte også om sex. En aften sendte han et billede af sit erigerede lem og opfordrede hende til at sende et nøgenbillede af sig selv. Det gjorde hun, fordi hun blev 'revet med af situationen'.

Nogle dage efter forklarede John hende, at han havde sendt en værdiboks med penge til Danmark, og at han planlagde at flytte hertil.

Pengene skulle Hanne Olsen passe på indtil da, men transportfirmaet krævede 110.000 kroner i toldafgift. Måske kunne hun hjælpe ham med et udlæg?

Hanne Olsen afviste. Og så begyndte truslerne.

John skrev, at han ville sende nøgenbilledet til hendes bekendte. Han ville ødelægge hendes liv, hvis ikke han fik 3.000 kroner.

Politiet kunne ikke hjælpe, og i frygt og afmagt overførte hun pengene. Flere gange.

Hanne Olsen fejrede jul med en af sine sønner. Han havde fået nøgenbilledet tilsendt og advarede derfor sin mor mod at skrive mere med manden. Forhåbentlig ville han stoppe med at sende flere billeder, når kontakten og pengene forsvandt.

1. juledag satte Hanne Olsen også sin anden søn sat ind i problemet. Hun fortalte dem begge, at hun ikke kunne klare situationen selv.

Sønnerne truede John Rose Braden med politiet, skiftede Hanne Olsens e-mailadresse og slettede hendes Instagram-konto. Det er nu 13 dage siden.

»Jeg skammer mig over, at jeg kunne være så naiv. Jeg er også frygtelig ked af at have mistet de penge, men jeg er også lettet, fordi jeg er ude af det igen,« forklarer Hanne Olsen, der trods flere måneders ulykke ikke har mistet troen på kærlighed.

»Jeg tror stadig på kærlighed, men lige nu går jeg og slikker mine sår,« siger hun.

Hanne Olsen er ikke kvindens rigtige navn, da hun ønsker at være anonym. B.T. er bekendt med hendes identitet.