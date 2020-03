En anklager ventes at kræve en 71-årig mand varetægtsfængslet efter overfald på 71-årig kvinde i Vordingborg.

En 71-årig mand er sigtet for tirsdag formiddag at have overfaldet en jævnaldrende kvinde på en sti i Vordingborg, tvunget hende ind i en bil og kørt rundt med hende i to timer.

Han skal også have slået hende og tvunget hende til at overføre penge til hans konto.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i dets døgnrapport. Overfaldet skal være sket tirsdag formiddag på en sti ved Algade i Vordingborg.

- Her blev hun tvunget ind i en bil, og i de næste to timer kørte den anholdte rundt i lokalområdet med hende, hvor han truede hende, slog hende i hovedet og tvang hende til at overføre penge til hans bankkonto.

- Der var tilsyneladende uoverensstemmelser efter et tidligere kæresteforhold, der førte frem til overfaldet, skriver politiet.

Manden blev anholdt torsdag klokken 13.32.

En anklager ventes ved et grundlovsforhør fredag klokken 11 i Retten i Nykøbing Falster at kræve manden varetægtsfængslet.

Det er ikke oplyst, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

