En 71-årig mand er fundet druknet i Jels Sø i Sønderjylland.

Det oplyser Sydjyllands Politi.

»Der er en, der ringer ind og siger, han kan se en i søen, og så sender vi patrulje og indsatsleder ned til stedet,« oplyser vagtchef ved Sydjyllands Politi Søren Strægaard

Vagtchefen fortæller, at man fandt manden død, og at han ikke havde ligget så længe i vandet. Men præcis hvor længe, ønsker han ikke at oplyse.

Den 71-årige var ikke meldt savnet.

Politiet oplyser desuden, at der intet mistænkeligt er ved dødsfaldet, der betragtes som en ulykke.