71-årig mand troede, at han påkørte et dådyr den 7. oktober ved flyvestationen Karup, hvor en mand omkom.

En 71-årig mand er blevet sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med en trafikulykke tidligere på måneden ved Flyvestation Karup. Her blev en 22-årig værnepligtig dræbt, hvorefter bilisten kørte væk fra stedet.

Midt- og Vestjyllands Politi mener nu at have fundet frem til flugtbilisten.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at man har sigtet den 71-årige mand for at være skyld i soldatens død ved ulykken.

Han blev anholdt mandag eftermiddag, men er siden blevet løsladt, da der ikke er grundlag for fremstilling i et grundlovsforhør. Manden har i forbindelse med afhøringen erkendt sig delvis skyldig.

Den 71-årige mand har til politiet forklaret, at han troede, at han påkørte et rådyr.

Det var optagelser fra et videokamera i Sunds 16 kilometer fra stedet, som fik politiet ledt på sporet af bilisten.

