12 års fængsel og udvisning for bestandig, lyder dommen til spansk mand, der sidste år dræbte Ian Roy Parkin.

Den britiske bartender Ian Roy Parkin blev 57 år. Den 22. februar sidste år blev han stukket ihjel med en kniv på Christiania.

Drabsvåbnet blev ført af den 71-årige spanier Christo Miguel Gonzalez Villen, som onsdag er blevet kendt skyldig i drab og idømt 12 års fængsel. Han udvises desuden for bestandig.

Det har Københavns Byret afgjort, oplyser senioranklager Marie Petersen.

Den 71-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig i drab, men erkendt at have været stedet. Han overvejer nu, om han vil anke dommen.

Byretten har fundet Christo Miguel Gonzalez Villen skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Her fremgår det, at han stak Ian Roy Parkin adskillige gange i hovedet, halsen, nakken og på overkroppen med en kniv.

Den britiske mand døde efterfølgende på hospitalet af sine kvæstelser.

Senioranklager Marie Petersen gik i sagen efter 12 års fængsel, hvilket retten altså fulgte.

Drabet skete sidst på aftenen på Mælkevejen på Christiania i København. Nærmere bestemt mellem Multimediehuset og Løvehuset i nærheden af Café Månefiskeren.

Ian Roy Parkin var bartender på værtshuset Woodstock. Han var vellidt i fristaden og havde boet i Danmark siden 1980'erne.

Hulda Mader, som er pressetalskvinde på Christiania fortalte, kort efter drabet til B.T., at Ian Roy Parkin var et venligt gemyt, som ikke skabte fjender.

- Han har boet på Christiania og arbejdet på Woodstock i mange år. Han var en sød, rolig og fredelig person, som aldrig gjorde nogen noget ondt, sagde hun til mediet.

Woodstock er et legendarisk værtshus på Christiania, som har ligget der siden hippietiden.

Den 71-årige mand, der er varetægtsfængslet, skal fortsat sidde fængslet efter dommen.

/ritzau/