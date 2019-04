Omkring 70 hotelgæster måtte natten til onsdag evakueres fra Park Hotel i Middelfart.

Årsagen var, at der var opstået en brand i et stort skralderum få meter fra hotellet.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Branden nåede at sprede sig til et linnedrum, teknikrum og et kølerum.

Det var ikke fordi, der var fare på færde for selve hotelgæsterne, men der kom røg ind på hotellet gennem ventilationssystemet, som får frisk luft fra teknikrummet.

Derfor måtte hotelgæsterne evakueres, mens man fik røgen ud.

Til Fyens Stiftstidende fortæller Jan Milling, der er direktør i Milling Hotels, at det var en snu nattevagt på hotellet, der lukkede dørene til skralderummet, efter branden var brudt ud, så den ikke kunne sprede sig yderligere.

Efter godt halvanden time kunne hotelgæsterne vende tilbage til deres værelser.