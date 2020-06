Retten i Hjørring indleder onsdag en sag mod en 70-årig mand. Han er tiltalt for gennem 15 år at have udsat en kvinde for systematisk vold og seksuelle overgreb. Ifølge anklageskriftet startede overgrebene, da pigen som 13-årig var i pleje hos manden. Han anklages også for seksuelt misbrug af en anden pige fra hun var 15 til hun var 18. Han nægter sig skyldig. (Arkivfoto). Henning Bagger/Ritzau Scanpix