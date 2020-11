To naboers længerevarende uoverensstemmelser er nu endt med at blive en straffesag.

Onsdag ved middagstid eskalerede lidt havearbejde i så høj grad, at ordensmagten måtte tilkaldes for at afklare situationen mellem de to mænd, en 40-årig og en 70-årig. Den ældte nabo er nu sigtet for vold og trusler.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Her er, hvad der tilsyneladende skete. I sit hjem Højbjerg ved Aarhus var den yngste af mændene i færd med at beskære nogle træer, da den 70-årige mand råbte til ham, at det måtte han ikke.

Den 40-årige mand kunne ifølge politiets oplysninger dog dokumentere, at »boligforeningen havde givet ham tilladelse til at beskære træerne«.

Alligevel udviklede det sig hurtigt til en »højrøstet« diskussion mellem de to mænd.

Og da den 40-årig mand tog sin mobiltelefon frem for at filme 70-årige mand, der var gået ind på sin nabos grund, blev det angiveligt korporligt.

Ifølge politiet slog den ældste nabo den yngre nabo på siden af hovedet med bemærkningen: »Jeg kommer efter dig.«

Det endte altså med en sigtelse mod den 70-årige mand, der samtidig fik besked om, at »han under ingen omstændigheder må tage kontakt til sin nabo igen vedrørende deres verserende sager«.