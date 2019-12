En dansk mand forgreb sig på børn i Indien og Sri Lanka gennem knap 25 år. Landsret stadfæster dom fra byret.

Østre Landsret følger Københavns Byret og idømmer 70-årige Finn Jørgensen forvaring for adskillige overgreb mod børn i Indien og Sri Lanka.

Det oplyser Østre Landsret onsdag.

Mandens forbrydelser stod på fra 1996 til 2018, hvor han på hotelværelser udførte seksuelle overgreb på adskillige lokale drenge på under 15 år.

Sagen startede, da politiet i Canada fandt et billede, hvor en srilankansk eller indisk dreng stod foran et gardin med pokémon-figuren Picachu. Efterforskningen blev derfor døbt "Operation Picachu curtain".

Siden blev dansk og belgisk politi involveret. Politiet fandt flere billeder og optagelser af børnepornografisk karakter.

I alt besad Finn Jørgensen flere end 8000 børnepornografiske fotografier og over 1500 film. Alt blev delt på forskellige medier, blandt andet Skype.

Flere af filerne var ledsaget af teksten "by Finn Jørgensen", og det gjorde således politiets efterforskningsarbejde betydeligt nemmere.

Han blev anholdt i Københavns Lufthavn i maj 2018, efter at han netop var hjemvendt fra et ophold i Indien.

Dommen i byretten faldt i april 2019, og den 70-årige ankede efterfølgende dommen, som altså onsdag blev stadfæstet.

Her blev resultatet også forvaring, som indebærer indespærring på ubestemt tid.

Forvaring afsones i et fængsel, men er man dømt til forvaring, kommer man først ud, når en domstol vurderer, at man ikke længere er til fare for samfundet. I princippet kan man sidde inde på livstid.

Den 70-årige er desuden dømt to gange for lignende kriminalitet i 1990'erne.