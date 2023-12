Nordjyllands Politi efterlyste tidligere på dagen en 70-årig mand.

Han blev sidst set ved Plejecenteret Ankermedet i Skagen mandag mogen.

Det skriver Nordjyllands Politi på X.

Manden blev fundet 13.30 afgået ved døden i en have i Skagen. Politiet mener, at der er tale om et ulykkestilfælde, og der er ingen mistænkelige omstændigheder, skriver politiet videre.

De pårørende er underrettet.