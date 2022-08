Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 70-årig mand blev onsdag fundet i kritisk tilstand i sit eget hjem i Ringe på Fyn.

Han er nu afgået ved døden.

Politiet mener, at manden er død som af følge af en række skader, som en eller flere gerningsmænd har forvoldt den 70-årige.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse fredag.

Den 70-årige boede i Vesterparken i Ringe, hvor han onsdag blev fundet i live, men ilde tilredt.

Torsdag afgik han ved døden, og på baggrund af undersøgelser er det højst sandsynligt, at en eller flere gerningsmænd har påført manden de alvorlige skader, der endte med at koste ham livet.

»Der er tale om stump vold, som vi er overbeviste om, at andre må have påført manden. Derfor har vi brug for borgernes hjælp til at finde ud af, hvad der er sket,« siger politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi og fortsætter:

»Vi ved ikke, hvor længe den nu afdøde lå tilskadekommen i sit hjem, før han blev fundet onsdag ved middagstid, men vi tror, der kan være gået mellem et og to døgn, fra han blev udsat for volden, til han blev fundet.«

Det betyder, at Fyns Politi gerne vil høre fra borgere, der har hørt eller set noget i tidsrummet mellem mandag den 1. august og onsdag den 3. august ved middagstid.

Politiet vil også meget gerne høre fra borgere, som på nogen måde har kendskab til sagen.

Som altid kan politiet træffes på telefon 1-1-4.