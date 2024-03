En kvinde på 70 ligger lige nu i kritisk tilstand på hospitalet efter en alvorlig trafikulykke søndag.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ifølge politiet skete ulykken søndag klokken 12.58 på Frijsenborgvej i Hammel.

Politiet oplyser, at kvinden af 'ukendte årsager' trak over i modsatte vognbane.

Her kørte hun frontalt sammen med en 44-årig mandlig bilist.

Manden havde ikke mulighed for at undgå sammenstødet, skriver Østjyllands Politi.

Vejen var spærret det meste af søndag eftermiddag.

Det skyldtes, at en bilinspektør var blevet tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder og klarlægge hændelsesforløbet.