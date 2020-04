En 70-årig kvinde fra Sorøområdet er blevet sigtet for at drive frisørvirksomhed hjemme hos sig selv.

Derfor bliver hun sigtet for at overtræde forbuddet mod at holde åbent i visse servicefag.

Det skriver Midt- og Vestsjælland i døgnrapporten.

Kvinden, der er frisør, havde valgt at drive frisørforretning fra hjemmet.

Det koster en bøde på 10.000 kr.

Opdateres...