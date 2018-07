I perioden 1. januar 2016 til 8. maj 2017 fik 7 ud af 27 voldtægtsmænd betingede udvisningsdomme på trods af, at Udlændingestyrelsen og anklagemyndigheden vurderede, at de kunne udvises.

Herunder kan du læse om overgrebene og begrundelsen for, at de syv dømte gerningsmænd fik lov til at blive i landet.

Klik på billederne herunder og se rettens begrundelse for dommen.

1. Kokkedal: 21. marts 2016 kl. 12.13 - 18.00. Voldtægt på parkeringsplads.

Gerningsmand: 56-årig mand.

Offer: 14-årig dreng.

Relation: Har skrevet sammen over superchat.dk og whatsapp. Drengen har i forbindelse med korrespondancen sendt nøgenbilleder til gerningsmanden.

Straffen: Ni måneders fængsel og betinget udvisning i to år.

2. Aarhus: 7. april 2016 kl. 00.30 - 12.00. Voldtægt i baggård.

Gerningsmand: 24-årig mand. Født i Danmark, men med albansk-makedonske forældre. Har afsluttet 10. klasse. Bor hos sine forældre. Har en lillesøster, der også bor i Danmark. Har ikke nogen fast indkomst, men modtager ikke kontanthjælp.

Offer: Kvinde i 20'erne.

Relation: Ekskæreste. Havde været sammen i et års tid.

Straffen: To år og seks måneders fængsel samt betinget udvisning.

3. Skive: 25. september 2016 kl. 01.15. Voldtaget på skift i park.

Gerningsmand: 17-årig syrisk mand. Har haft ophold i Danmark i 10 måneder.

Offer: Kvinde under 18 år.

Relation: Møder hinanden på et diskotek, og han voldtager hende i en park med en anden gerningsmand.

Straffen: Et år og to måneders fængsel samt betinget udvisning.

En ud af de tre domsmænd stemte for, at den dømte kunne udvises af Danmark på grund af gerningsmandens korte ophold. Den anden gerningsmand blev idømt et år og fire måneders fængsel samt udvist med indrejseforbud i 12 år.

4. Næstved: 14. juli 2016 kl. 01.20 - 01.35. »Du skal sutte min pik eller jeg knepper dig!«

Gerningsmand: 19-årig afghansk mand. Kom uledsaget til Danmark som 14-årig. Har gennemført 10. klasse og taler og skriver dansk. Har været på arbejdsmarkedet i nogle år. Hans far blev dræbt af Taleban, og han ved ikke om resten af familien lever.

Offer: 17-årig kvinde.

Relation: Mødtes på et diskotek og var på vej over for at hente penge til en pizza, da han begik overgrebet på en parkeringsplads.

Straf: Et år og seks måneders fængsel samt betinget udvisning.

5. Allerød: 22. september 2016 kl. 10.00 - 11.00. Kærestevoldtægt.

Gerningsmand: 20-årig afghansk mand har boet i Danmark siden 2001. Har haft lovligt ophold i næsten 15 år. Opvokset hos sine forældre, der også bor i Danmark. Han har ikke familie i Afghanistan. Færdiggjort 9. klasse og tager 10. klasse på VUC. Tidligere dømt for røveri i 2011 og 2013.

Offer: 17-årig kvinde.

Relation: De havde været kærester i omkring ni måneder på gerningstidspunktet.

Straf: To år og tre måneders fængsel samt en betinget udvisning.

Ofret optog en samtale med gerningsmanden, hvor hun flere gange anklager ham for voldtægt. Han benægter ikke og undskylder. Derudover fremgår det af dommen, at retten lagde vægt på, at gerningsmanden var i en oprørt sindstilstand, da han begik overgrebet. Det tog man hensyn til i strafudmålingen.

6. Odense: 20. maj 2016 kl.06.00. Voldtog offer til privatfest.

Gerningsmand: 26-årig irakisk mand, der har haft knap 14 måneders lovligt ophold i Danmark. Gerningsmandens mor, far, søskende og morbrødre bor i Danmark. Har ikke selv været i Irak, siden han var ni år. Forlod skolen i 8. klasse. Har blandt andet arbejdet som stilladsarbejder i en kort periode.

Offer: Kvinde.

Relation: Kender hinanden gennem fælles venner. Var til fest sammen, da overgrebet fandt sted.

Straf: To års fængsel og betinget udvist.

Gerningsmanden forklarede, at han troede, hun var 'med på den'. Men intet udover hans egen forklaring understøttede dette i retten.

7. Aalborg: 15. maj. 2016 kl. 05.00 - 06.00

Gerningsmand: 22-årig somalisk mand. Har haft lovligt ophold i Danmark i 15 år. Bor hos forældrene. Har en dansk kæreste. Har ingen familie i Somalia.

Offer: 23-årig kvinde.

Relation: Kender hinanden perifert. Han påstod, at han skulle købe hash af ofret.

Straf: Et år og seks måneders fængsel samt betinget udvisning.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.