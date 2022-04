Syv bandemedlemmer har søndag eftermiddag fået fængsel på livstid.

De hårde domme er for tilbage i maj 2020 at følge efter efter rivaler med GPS-tracker, og her efter forsøgte de at likvidere dem i løbet af tre dage i Måløv.

Det oplyser specialanklager Morten Frederiksen til Ritzau.

Det var den 17. maj 2020 omkring klokken 18.30, at der fra en Opel Insignia blev affyret skud.

Skuddene blev affyret mod en VW Golf på hovedgaden i Måløv lidt uden for København.

Billeder fra stedet viser, at bilen blev totalt gennemhullet under episoden, hvor ikke mindre end 26 skud blev affyret fra en automatisk riffel og en pistol.

Alligevel endte ingen med at blive ramt.

Ekstra Bladets skriver, at der tale om syv mænd fra Husum-banden, der efter ti dages nøje planlægning forsøgte at tage livet af de to rivaler fra banden Loyal To Familia (LTF).

Den hårde straf er et resultat af, at de i udgangspunktet er blevet dømt for tre drabsforsøg den 15., 16. og 17. maj.

De første to dage lykkedes det ikke at finde rivalerne, men det gjorde det i tredje omgang.

Derudover har man i Retten i Glostrup også benyttet sig af en særlig bandeparagraf, der har fordoblet straffen.

To af de syv mænd er desuden blevet udvist af landet. De har alle valgt at anke afgørelsen.