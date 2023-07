Tirsdag eftermiddag var Nordjyllands Politi massivt til stede på en adresse i Dronninglund.

Nu viser det sig, at man har anholdt hele syv personer i en koordineret anholdelsesaktion.

Det oplyser efterforskningsleder i Nordjyllands Politi, politikommissær Kenneth Rodami, en pressemeddelelse.

»Nordjyllands Politi foretog i tidsrummet efter kl. 17.00, den 18. juli 2023, en koordineret anholdelsesaktion rettet mod en adresse i Dronninglund.«

»I forbindelse med aktionen blev i alt 7 personer med tilknytning til det aalborgensiske bandemiljø anholdt. Aktionen er en direkte følge af længere tids efterforskning af en sag om knivstikkeri i Aalborg i det tidlige forår, hvoraf én af aftenens anholdte sættes i forbindelse med denne sag. «

En person med relation hertil eftersøges fortsat.

Og det var da også Nordjyllands Politis efterforskningsskridt af knivstikkeriet, der i løbet af i dag, den 18. juli 2023, pegede politiet i retning af en adresse i Dronninglund; her formodes en af de mistænkte personer i sagen nemlig at have taget ophold.

»Det er en alvorlig sag om knivstikkeri det offentlige rum, som vi efterforsket intenst i siden marts måned,« siger Kenneth Rodam.

»Derfor gennemførte vi med adskillige patruljer her til aften en succesfuld anholdelsesaktion på Nordre Ringgade – og vi fik anholdt én person, en 26-årig mand, som vi mistænker for at have deltaget i knivstikkeriet på Algade i Aalborg den 2. marts 2023.«

I forbindelse med aktionen anholdt politiet yderligere 6 personer ude på stedet.

Den ene, en 21-årig mand, blev anholdt, da han forsøgte at rømme huset, hvor aktionen blev gennemført. Han blev nemlig fundet i besiddelse af en skarpladt pistol.

De 5 personer blev anholdt omtrent samtidig, da de kom til stedet i en bil, og de blev af politiet fundet i besiddelse af pebersprays samt isoleringsknive.

Alle de anholdte har tilknytning til den samme lokale bandegruppering i Aalborg.