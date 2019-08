Søndag aften blev en 7-årig cyklist påkørt af et el-løbehjul med to personer på.

Påkørslen skete på Kertemindestien i Odense kort efter klokken 19 for øjnene af drengens mor.

»Først efter cirka 100 meter vender de sig, fordi moren råber ad dem. De slår ud med armene og siger: 'Det var bare et uheld' og kører videre,« vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi til Fyens.dk.

Han oplyser desuden, at det er ulovligt at køre to personer på de omdiskuterede el-løbehjul, der kan køre omkring 20 kilometer i timen.

Den 7-årige dreng blev efter påkørslen kørt til tjek på skadestuen på Odense Universitetshospital.

Han er dog umiddelbart sluppet uden alvorlige skader.

Alligevel vil Fyns Politi gerne tale med de to drenge, der påkørte den 7-årige dreng.

Derfor vil de gerne i kontakt med potentielle vidner til påkørslen.

Arkivfoto: Dette foto har ingen relation til den pågældende sag. Det er ulovligt at køre to på el-løbehjul. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Arkivfoto: Dette foto har ingen relation til den pågældende sag. Det er ulovligt at køre to på el-løbehjul. Foto: Søren Bidstrup

De to drenge på el-løbehjulet beskrives som værende afrikanske af udseende, mellem 12 og 16 år og mellem 160 og 165 centimeter høje.

Begge er spinkle af bygning, taler dansk og har mørkt krøllet hår. Han ene var iført mørke bukser og den anden en lys trøje.

Ved du noget, som kan hjælpe Fyns Politi i deres efterforskning, bedes du kontakte dem på 114.

Ifølge Berlingske er 100 personer kommet til skade med el-løbehjul, siden de blev introduceret i starten af året.