En alvorlig sag har nu taget en drejning. Dog ikke i den gode retning.

En syvårig pige, som opholdt sig på en legeplads i Taastrup blev bidt så alvorligt af en hund mandag aften, at hun måtte en tur på hospitalet for at blive behandlet.

Sagen stopper dog langt fra der.

Efterfølgende henvendte pigens far og onkel sig nemlig til de drenge, som stod med hunden. Tumult opstod, hvorefter politiet skriver i en pressemeddelelse, at familiemedlemmerne til pigen blev udsat for vold.

Derfor efterlyser man nu vidner, der kan have oplysninger i sagen.

Klokken var 19.45, da Københavns Vestegns Politi fik anmeldelsen om, at den syvårige pige er blevet bidt på en legeplads på Taastrupgårdsvej 3.

'I forbindelse med hundeangrebet påtalte pigens pårørende sagen overfor hundens ejer og dennes venner, hvilket medførte, at der opstod tumult, hvorunder pigens far og onkel blev udsat for flere slag og spark,' står der videre i pressemeddelelsen.

Hvis man har oplysninger, man mener kan være relevant, så kan man enten kontakte Den mobile politiaktion, da er at finde ved Taastrupgård, eller man kan ringe til politiet på 43861448.

I pressemeddelelsen oplyses det, at den syvårige pige har det godt efter omstændighederne.