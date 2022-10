Lyt til artiklen

Midt- og Vestjyllands Politi har siden 7. september efterlyst en 69-årig mand fra Kibæk.

Her lød det, at han var gået fra sit hjem og at han 'ikke kunne klare sig selv'.

Men nu er der nyt i sagen.

'Han er fundet død på en mark ved Kibæk,' oplyser politiet op Twitter.

De understreger, at 'der umiddelbart ikke er noget, der tyder på, at der ligger en forbrydelse bag.'

I forbindelse med eftersøgningen har politiet ledt med lys og lygte efter manden.

Blandt andet var han kendt for at løbe, hvorfor man har ledt efter ham på forskellige løberuter.

I forbindelse med eftersøgningen har der også været assistance fra militæret i form af en helikopter.