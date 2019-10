Anmeldelse fra Skat fik tirsdag Nordjyllands Politi til at rykke ud til en virksomhed og anholde direktøren.

En 69-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have svindlet med moms for 32 millioner kroner.

Det er sket ved Retten i Aalborg, bekræfter politikommissær ved Nordjyllands Politi Troels Kjærgaard.

Den 69-årige mand er direktør i en mindre virksomhed, der ligger i Haverslev-området.

Det var en anmeldelse fra Skattestyrelsen, der fik politiet til at rykke ud. Tirsdag ankom både betjente og ansatte fra Skattestyrelsen til virksomheden i en planlagt aktion.

- Vi fik anmeldelsen for nogle uger siden og gennemførte indsatsen tirsdag, siger Troels Kjærgaard.

Stedet blev ransaget, og her blev der beslaglagt flere relevante ting.

- Vi har sikret nogle effekter, men hvad eller hvordan kan jeg ikke komme ind på, siger Troels Kjærgaard og henviser til, at retsmødet blev holdt for lukkede døre.

Det var i forbindelse med aktionen, at direktøren blev anholdt. Han overnattede derfor i arresten, før han onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør. Her nægtede han sig skyldig i den omfattende svindel.

Sigtelsen lyder på momsunddragelse for omkring 32 millioner kroner.

Den 69-årige mand valgte ikke at kære varetægtsfængslingen på fire uger, men ønskede heller ikke at udtale sig om sagen i løbet af retsmødet.

Ifølge sigtelsen har direktøren de seneste to år snydt med momsen i virksomheden, så han uberettiget har fået udbetalt de mange millioner kroner af Skattestyrelsen, oplyser anklager Mette Vestergaard til Nordjyske.

Der ligger ofte et stort efterforskningsarbejde i sager om millionsvindel, og Troels Kjærgaard regner heller ikke med, at der ligger en tiltale klar, når varetægtsfængslingen udløber 30. oktober.

- Nu skal vi have styr på, hvad der er op og ned i sagen. Efterforskningen vil vise, hvor meget der skal til, siger han.

Den 69-årige mands fængsling kan blive forlænget ved et retsmøde 30. oktober, hvis beviserne fortsat er stærke nok.

/ritzau/