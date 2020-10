En 68-årig dement mand fra København er meldt savnet.

Manden er forsvundet fra Klædemålet på Østerbro.

Det meddeler Københavns Politi på Twitter.

Vagtchefen hos Københavns Politit Kristian Rohdin fortæller, at den 68-årige blev sat af ved Klædemålet og skulle afhentes af en bus, men da bussen kom klokken 14.30 tirsdag, var han væk.

»Vi har ikke kunne finde frem til ham endnu. Vi har forsøgt at lokalisere ham i flere områder, og har søgt ham diverse steder. Vi er stadig på jagt, men vi er løbet lidt tør for muligheder for, hvor han kunne være,« siger vagtchefen.

Han tilføjer, at politiet også har været ude med hunde, men som sagt uden held. Han er også blevet efterlyst via Movia og metroselskabet.

Manden beskrives som værende 170 centimeter høj, spinkel af bygning og med kort gråt hår.

Han skulle være iført sort tøj, og han bærer muligvis briller.

Har du set ham, bedes du ringe til politiet på 114.