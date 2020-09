Manden er fra Gilleleje og er tiltalt for at voldtage en nu seksårig pige ved anden seksuelt forhold end samleje.

Informationerne fremgår ifølge sn.dk af anklageskriftet, hvori der står, at manden også er tiltalt for blufærdighedskrænkelse af den lille pige.

Ifølge anklageskriftet har den 68-årige rørt ved pigens kønsdele mindst tre gange hver uge igennem flere år.

Han er en bekendt af pigens familie, og hændelserne er foregået i mandens hjem i Gilleleje om eftermiddagen i en periode, der strækker sig over to år fra november 2017 til november 2019.

Pigen var i alderen tre til fem år gammel, da de seksuelle overgreb fandt sted.

Manden erklærer sig ikke skyldig i anklagerne.

Manden er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse af pigen, idet han skulle have vist sig nøgen foran hende og fået den lille pige til at give ham underbukser på, mens hun fik besked på at røre ved hans kønsdele.

Dette foregik, ifølge anklageskriftet, ligeledes tre gange om ugen i samme periode, og den 68-årige mand erklærer sig også ikke skyldig i denne sag.

Mandens tiltale for voldtægt af et barn under 12 år, kan medføre en straf på op til 12 års fængsel grundet pigens unge alder. Han risikerer op til fire års fængsel for blufærdighedskrænkelse.

Sagen foregår i retten i Helsingør og kører lige nu. Der forventes at falde dom i sagen den 22. september.