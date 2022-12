Lyt til artiklen

En 68-årig kvinde er afgået ved døden efter en brand i en lejlighed på Nyborgvej i Odense.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

De oplyser, at de modtog anmeldelsen klokken 08.38, og at de pårørende er underrettet.

B.T. er ikke lykkedes med at komme igennem til Fyns Politi, men over for Fyens Stiftstidende oplyser de, at branden blev meldt af en nabo, der kunne lugte røgen i opgangen.

»Det var på ingen måde en voldsom brand, men brandvæsenet fandt kvinden død i lejligheden,« siger Henrik Strauss til mediet.

Politiet vil være på stedet i et par timer endnu.