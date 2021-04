En togtur udviklede sig lørdag aften i en ubehagelig retning for tre teenagedrenge.

Det fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Ghor Jensen til B.T.

De tre drenge – to på 14 år og én på 15 – var med toget fra Ribe mod Esbjerg, da den 67-årig mand forgreb sig på dem.

»De tre drenge sidder i toget, da gerningsmanden beføler dem i skridtet. Det opfanger togpersonalet, som griber ind og tilkalder politiet,« fortæller vagtchefen.

Vi har anholdt en 67 årig mand, der i toget fra Ribe til Esbjerg havde befølt 3 drenge i skridtet. Togpersonale tilbageholdte g-manden, der nu er i politiets varetægt til sagsbehandling og vurdering for evt. fremstilling. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 17, 2021

Den 67-årige mand blev anholdt, da patruljevognen ankom til Esbjerg Station. Anmeldelsen indløb klokken 18.01.

Ivan Ghor Jensen fortæller, at gerningsmanden er kendt af politiet i forvejen.

»Det er en mand, vi har mistænkt for flere af samme type forhold. Så nu beholder vi ham natten over, og vi er i gang med at sagsbehandle hændelsen. Hvorvidt han skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen, det er en juridisk vurdering,« siger han.

Vagtchefen kan ikke sige noget om de tre drenges mentale tilstand ovenpå den ubehagelige oplevelse, men han fortæller, at de er blevet overleveret til deres respektive forældre.

Han kan ikke heller ikke fortælle, hvorvidt der har været andre vidner end togpersonalet til stede i den vogn, som overgrebene fandt sted i.