67-årige Jensine er ikke set siden mandag klokken 16 – nu bringer politiet en efterlysning af kvinden.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Tidligere på dagen forlod kvinden sin bopæl på Fjordparken ved Hvalpsund.

Jensine beskrives som svært dement og kan have svært ved at finde hjem. Udover at bringe efterlysningen leder politiet i øjeblikket efter hende med hunde og en drone.

Hun beskrives som 160 centimeter høj, almindelig af bygning med gråt hår.

Hun er iført en grøn sommerjakke, lyse cowboybukser og er godt gående.

Hvis du har set Jensine, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.

B.T. følger sagen.