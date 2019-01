Landsret nedætter straf til mand, der bestilte og betalte for sexshows med filippinske piger over internettet.

Fra sin computer har en 67-årig mand arrangeret, set og instrueret sexshows med mindreårige piger i Filippinerne.

Fra hjemmet har manden bestilt og betalt for forestillingerne på den anden side af jorden. Han kunne følge med i det fra sin egen computer.

Det kostede manden mellem knap 300 kroner og godt 400 kroner per gang.

Onsdag har Vestre Landsret besluttet, at manden idømmes to års fængsel

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg på Twitter.

Retten i Aalborg idømte i juli 2018 manden tre år og seks måneders fængsel samt et forbud i fem år mod at tage digital kontakt til børn under 18, som ikke kender den dømte.

/ritzau/