En mand på 67 år blev lørdag eftermiddag slået ned i en Aldi i Ølbycenteret ved Køge.

Det skete, efter han havde bedt en anden kunde i butikken om at holde afstand.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Sjællandske.

Den 67-årige havde bedt den anden mand om at holde afstand, efter han havde gået meget tæt forbi ham i butikken.

Det fik angiveligt manden til blandt andet at råbe efter den 67-årige, gribe fat i ham og filme ham. Da de to mænd nåede udgangen af butikken, sendte manden et knytnæveslag ind i ansigtet på den 67-årige, skriver Sjællandske.

Den 67-årige faldt derefter omkuld og mistede kortvarigt bevidstheden.

»Slaget er rimelig voldsomt med knytnæveslag lige i ansigtet, så der er ingen tvivl om, at der er begået vold. Der er der både den 67-årige mand selv og vidner og ansatte, der kan bekræfte,« siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Sjællandske.

Politiet leder nu efter den mistænkte, der beskrives som dansk af udseende, 40-45 år, 180-185 centimeter høj, almindelige af bygning og rødmosset i ansigtet.

Hvis du har oplysninger i sagen - eller hvis du så det ske - beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 114.