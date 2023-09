En mobil på rattet og en pose over hovedet.

Det er ikke just den mundering, politiet anbefaler bilister, der bevæger sig ud i trafikken.

Ikke desto mindre var det dét syn, der mødte en politipatrulje i Viborg mandag formiddag, skriver TVMidtVest.

Episoden fandt sted på Nørremarksvej ved Skals, hvor betjentene pludselig blev opmærksomme på en ældre bilist, som sad med sin mobil ovenpå rattet.

Det var dog den pose, han havde over hovedet, der for alvor fik politipatruljen til at spærre øjnene op.

»Bilisten havde et sløringsnet over hovedet. Det var en slags stofpose, som havde samme størrelse som et indkøbsnet. Nettet var ikke gennemsigtigt, men man kunne godt kigge igennem det,« forklarer politikommissær fra lokalpolitiet, Thomas Hald, til tv-stationen.

Forklaringen fra den 66-årige bilist lød, at han fik sol i øjnene.

Han er nu sigtet for at have kørt med håndholdt mobil og for at være maskeret.