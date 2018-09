Det er første gang siden 1800-tallet, at myndighederne har kendskab til, der er blevet skudt en ulv i Danmark. En 66-årig mand erkender at have dræbt ulven, men han nægter sig alligevel skyldig i tiltalen mod sig.Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Sarah Christine Nørgaard