En vestjysk mand erkender at have dræbt et dyr, som han antog for at være en krydsning mellem ulv og hund.

Herning. Det var længere tids utryghed og frustration, der 16. april fik en vestjysk mand til at skyde og dræbe en hunulv på en mark øst for Ulfborg.

Det fortæller den 66-årige, da han fredag formiddag afgiver forklaring i Retten i Herning.

- Det var en spørgsmål om at værne mig selv, min familie og mit bo. Det var en decideret frustration over, at vi ikke kunne få dyret væk, siger han.

Den tiltalte bor i det område i Vestjylland, hvor et ulvepar i 2017 slog sig ned og fik hvalpe. Det var en af hvalpene, en hunulv på 32 kilo, som han skød i april.

Den tiltalte går til hånde hos sin søn, der driver landbrug i området. De har gentagne gange set, at et ulvelignende dyr er kommet forbi.

Manden siger, at han antog dyret, som han skød, for at være en krydsning mellem en hund og en ulv.

Hans forsvarer, Jan Schneider, har tidligere på dagen problematiseret netop dette og krævet yderligere dna-undersøgelser af det nedlagte dyr.

Hvis der er tale om en krydsning mellem ulv og hund, er dyret ikke beskyttet på samme måde som en genetisk ren ulv, lyder det fra forsvareren.

Den tiltalte siger, at dyret, som han nedlagde, ikke udviste nogen naturlig skyhed over for mennesker.

Selv når sønnen gassede op for traktoren og kørte i retning mod den, løb ulven ikke væk, forklarer manden.

Han frygtede selv at blive offer for dyret.

- Hvis jeg skvatter omkuld igen, ville jeg blive et let bytte for det dyr, vi havde gående omkring os, siger han.

Manden fortæller, at han tidligere er faldet om med en blodprop og fortsat er fysisk svækket.

Da han fik at vide, at dyret igen var på spil 16. april, tog han sin jagtriffel og satte sig ud i sin Toyota Landcruiser og kørte mod stedet.

- Jeg vurderede, at jeg havde evnen, og så påtog jeg mig pligten, forklarer han.

Der lå også en dybere indignation bag, fortæller han.

- Jeg følte, at hele samfundsstrukturen var helt ad helvede til. Der var fåreavlere, der havde fået ædt deres får og frataget deres livsgrundlag. Det var ikke til at have med at gøre, siger han.

Biolog Hans Erik Svart fra Miljøstyrelsen er indkaldt som ekspertvidne i sagen.

Han slår fast, at dyret, der blev dræbt, var en ulv.

Han viser retten en stamtavle, der viser slægtsskabet mellem den dræbte ulv - også benævnt GW923F - og dens forældre og oldeforældre.

Alt sammen baseret på registreringer, som et tysk institut har foretaget.

Biologen bliver også spurgt, om han ser antydning af problematisk ulveadfærd i en video, der er optaget af ulveentusiaster, kort før ulven nedlægges.

- Den virker rolig. Den lunter afsted og kigger på traktoren, siger han.

Der ventes dom i sagen senere fredag.

/ritzau/