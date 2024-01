Blandt skidt og skrald lander et halvt menneskehoved i en aarhusiansk skraldecontainer på offentlig vej.

Vi skal et par år tilbage i tiden. En mand i 60erne dumper hovedet, der er pakket ind, ned i en af de underjordiske beholdere. Og siden vender han tilbage til sit arbejde.

Han har nu ikke alene fået en fængselsstraf for usømmelig omgang med lig. Han har også mistet sit job.

Et job på Tandlægeskolen i Aarhus, hvor han siden 2018 har arbejdet med at skifte toksiske væsker på cirka 700 såkaldte anatomiske dele. Ligdele doneret til videnskaben.

Det halve hoved er blandt de dele.

Sagen er i den første uge af det nye år blevet behandlet ved Retten i Aarhus, hvor den 66-årige har tilstået sin forbrydelse.

Tilståelse til trods gør han det dog klart, at han i egen optik ikke bærer det fulde ansvar for fadæsen, fremgår det af sagens retsbog, som B.T. har fået aktindsigt i.

Også hans arbejdsgiver har fejlet, lyder påstanden fra manden. En påstand, arbejdsgiveren affejer.

I stedet for at have store plastikcontainere stående fremme, har man i Aarhus underjordiske affaldsbeholdere. Det er sådan én, det halve menneskehoved landede i.

I retten fortæller manden, at han ikke har haft nogen retningslinjer at læne sig op ad, da han på et ikke nærmere defineret tidspunkt i 2021 som laboratorietekniker støder på hovedet, der er blevet ramt af skimmelsvamp.

Først forsøger han at komme svampen til livs med sprit. Men det hjælper intet. Et større område er totalt dækket af skimmel, og hovedet står ikke til at redde, er vurderingen.

Fordi der er fare for, at svampen vil sprede sig til andre ligdele, beslutter manden, at det er bedst at skille sig af med hovedet.

»Jeg har før prøvet at skulle skille mig af med en torso samt hoved. Der kontaktede vi en bedemand, som stod for en kremering.«

»Men denne gang vurderede jeg, at det ville være for voldsomt at hyre en bedemand til opgaven,« lyder en del af mandens forklaring ifølge Århus Stiftstidende, der har været til stede under retssagen.

I retsbogen er det uddybet, at det ifølge laboratorieteknikeren vil være »voldsomt« at tilkalde en bedemand, når der er tale om et mindre anatomisk præparat, som han kalder det.

Derfor lægger han hovedet tilbage i akrylkassen, det har været opbevaret i, smider kassen i en sort affaldssæk og dumper sækken i en offentlig affaldscontainer på den anden side af Vennelyst Boulevard, hvor Tandlægeskolen holder til.

Og så sker der ikke mere ved det. Ikke før efteråret 2022.

Her nævner laboratorieteknikeren ifølge eget udsagn episoden for en lektor på Tandlægeskolen, der bemærker, at det altså ikke er måden at gøre det på.

Omkring påsken 2023 bliver laboratorieteknikeren bortvist fra sit arbejde efter en tjenestelig samtale. Og så bliver han politianmeldt.

Da sagen kommer for retten 8. januar 2024, hvor der er afsat en halv time til den, forklarer den 66-årige, at bortvisningen har taget hårdt på ham. Han har i alle årene gået meget op i sit arbejde. Og han har været grundig og vellidt blandt kollegaer.

Hans fagforening har da også tilbudt at tage hans sag i retten. Men det har han afvist. Også selvom han langer ud efter sin nu tidligere arbejdsplads, som ifølge ham har svigtet i oplæring og vejledning af, hvordan opgaverne med ligdelene og væskerne skal klares.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Tandlægeskolen, som i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

Overfor Århus Stiftstidende understreger institutleder ved Odontologi og Oral Sundhed, Siri Beier Jensen, dog, at der er tale om en »enkeltstående og ulykkelig sag«.

Hun forsikrer i øvrigt, at man har klare retningslinjer på området. Og at det donerede materiale bliver behandlet både værdigt og respektfuldt.

Noget, der da også spiller ind i den dom, som den 66-årige har modtaget.

I sagens dombog, som B.T. ligeledes har fået aktindsigt i, lyder det, at retten har lagt vægt på, at man skal respektere ligdele doneret til videnskaben.

Med det in mente er man landet på en dom på syv dages betinget fængsel.

En dom, som den 66-årige har modtaget.

Hvad, der er sket med hovedet, er uvist. I retsbogen er det beskrevet, at der »ikke umiddelbart har været adgang til containeren«.

Hverken Østjyllands Politi eller den 66-åriges forsvarer er tirsdag vendt tilbage på B.T.s henvendelse om sagen.

