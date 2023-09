650 personer er blevet stoppet og tjekket. 36 våben er blevet fundet eller beslaglagt. 20 personer er blevet sigtet.

Det er status efter knap en måned med visitationszoner i København.

Og politiet vurderer altså, at det er nødvendigt at beholde zonerne, der er oprettet i kølvandet på konflikten mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia, lidt endnu.

I hvert fald oplyser Københavns Politi mandag i en pressemeddelelse, at de to visitationszoner, der omfatter Christiania og dele af Amager samt et område på Nørrebro og i Nordvest, vil blive forlænget frem til mandag 9. oktober klokken 18.

Her visitationszonen på Christianshavn og Amager.

Samtidig forlænger politiet lukningen af de tre rockertilholdssteder på adresserne Svanevej 5 på Nørrebro, Tømmerup Stationsvej i Kastrup og Siljangade på Amager.

»Borgerne i de berørte områder og i resten af kredsen skal kunne føle sig trygge og sikre, og derfor fortsætter vi vores indsats.«

»Med tre lukkede tilholdssteder og to visitationszoner, hvor vi er meget synligt til stede, lægger vi et markant pres på de involverede grupperinger, for vi vil ikke acceptere de voldelige hændelser, der udspringer fra de miljøer,« siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi i førnævnte pressemeddelelse.

Det er anden gang, politiet forlænger de to zoner, der i første omgang blev oprettet efter drabet på Christiania sidste weekend i august.

Her visitationszonen på Nørrebro og i Nordvest.

Her blev en 30-årig HA-rocker likvideret ved Stjerneskibet på Pusher Street, og yderligere fire personer blev ramt, da to maskerede gerningsmænd skød omkring sig.

Tre mænd sidder varetægtsfængslet i den sag. Mistænkt for hver især at have spillet roller før, under og efter skyderiet. De nægter sig skyldige.

For nylig blev der så skrevet et nyt kapitel i konflikten, da der tidligt om morgenen 9. september pludseligt lød et kæmpe brag på Nørrebro.

Der var sket en eksplosion ved HA's klubhus på Svanevej.

Ingen mennesker kom til skade, men rockernes klubskilt blev sprængt itu, og flere vinduer måtte lade livet i eksplosionen. En eksplosion, som politiet hurtigt satte i relation til konflikten.

Ikke længe efter valgte Københavns Politi at lukke tre af grupperingernes tilhørssteder i hovedstaden og flere andre politikredse fulgte kort efter trop og indførte opholdsforbud i flere rockerborge.

B.T. har tidligere fået aktindsigt i Københavns Politis begrundelse for visitationszonerne. Heri lyder det blandt andet:

'Det er politiets vurdering, at grupperingerne opholder sig i zonerne, hvorfra de planlægger og udfører bevæbnet vagtvirksomhed, ligesom det er politiets vurdering, at yderligere voldelige angreb med størst sandsynlighed vil finde sted i zonerne.'

Derudover beskrives det, hvordan konflikten har resulteret i flere voldelige hændelser. Konkret bliver tre nævnt.

Drabet på Christiania, en brand i en opgang på Nørrebro og et voldsomt overfald i Møllegade Nørrebro.

