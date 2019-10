En ellers solrig sommerdag i Helsingør endte som et mareridt for 65-årige Max Tranebæk.

En 23-årig mand med indvandrerbaggrund bremsede op i sin bil lige foran vvs-installatøren, der var på vej hjem fra arbejde i sin varevogn.

Han stak hånden ind ad den halvåbne forrude og snuppede Tranebæks iPhone.

Da Max ville have den igen, sparkede og skubbede den 23-årige mindst tre gange til fordøren.

Sagen kort 22. juni 2017: 65-årige Max Tranebæk får skader på sin fod, da vred 23-årig mand cirka tre gange sparker pg skubber bildør ind i hans fod. 27. oktober 2017: Fire vidner siger, at de så vold mod Max Tranebæk. Men anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi vurderer kun, at den 23-årige kan sigtes for hærværk. Max Tranebæk har klaget over dette, men anklagemyndigheden mener ikke, at det vil være muligt få dømt ham for at skubbe til døren med den hensigt at ramme Tranebæks fod. 22. marts 2018: Den 23-årige mand idømmes syv dages fængsel samt bøde på 12.000 kr. for hærværk, brud på færdselsloven samt besiddelse af kniv. Her efter sender Max Tranebæks advokat ansøgning til Erstatningsnævnet for at få erstatning for hans tabte arbejdsfortjeneste efter skaderne på sin fod. 6. september 2019: I brev beklager sagsbehandleren hos Erstatningsnævnet, at Tranebæks sag slet ikke er blevet behandlet endnu. Hun skriver, at det forventes, at han senest hører fra nævnet igen i juni 2020.

Max Tranebæks fod kom i klemme, og da den unge mand stak af, var foden både svulmet voldsomt op og blålig i farven.

»Virkeligheden forsvandt næsten for mig. Det var så frygteligt,« siger Max Tranebæk.

Selve dramaet skete 22. juni 2017, men over to år senere er Max Tranebæk stadig ramt af store smerter i foden.

Derfor kan han kun arbejde på halv tid. En konsekvens af kriminaliteten, der rammer ham og konen hårdt økonomisk.

Billede af Max Tranebæks venstre fod, der blevet slemt skadet efter 23-åriges smækken med bildør. Foto: Privat. Vis mere Billede af Max Tranebæks venstre fod, der blevet slemt skadet efter 23-åriges smækken med bildør. Foto: Privat.

»Jeg bliver jo dobbelt ramt på den måde. Jeg har smerter i foden, så jeg ikke kan det samme som før. Og så mangler vi jo de penge, jeg plejede at få i løn ved fuld arbejdstid. Det er en ond spiral,« siger Max Tranebæk.

Den 23-årige mand blev i marts sidste år ved Retten i Helsingør idømt syv dages fængsel for hærværk mod Tranebæk bil og Iphone, brud på færdselsreglerne samt besiddelse af kniv.

Selv om sagen nu er slut hos politiet og byretten, rammes Max Tranebæk igen af meget lang ventetid.

Han ønskede efter dommen at få tilbagebetalt noget af den tabte arbejdsfortjeneste på grund af smerterne i foden.

Derfor sendte hans advokat en ansøgning til Erstatningsnævnet, der skal afgøre dette.

Cirka halvandet år efter ansøgningen har advokaten netop fået brev fra sagsbehandleren hos Erstatningsnævnet.

B.T. har allerede afdækket den rekordlange ventetid hos politi og domstole, ofre for kriminalitet udsættes for.

Men de ofre, der ikke kan arbejde på fuld tid længere, må også vente meget længe, til det afgøres, om de får nogen af de tabte lønkroner igen.

I brevet erkender sagsbehandleren nemlig, at der intet er sket i sagen.

'Erstatningsnævnet har desværre ikke fået behandlet din klients ansøgning om erstatning endnu, og det beklager vi meget,' skriver sagsbehandleren.

Hun regner først med, at der kommer en afgørelse om et lille års tid.

'Vi forventer nu, at du senest hører fra nævnet inden udgangen af juni måned 2020,' skriver sagsbehandleren.

Altså kommer der til at gå præcis tre år fra den kriminelle handling, hvor Max Tranebæk skadede sin fod, til det afgøres, om han kan få nogen erstatning for den tabte arbejdstid.

Og fra selve dommen ved Retten i Helsingør i marts 2018 vil der altså gå et år og ni måneder, inden der falder en afgørelse.

Har du som offer for kriminalitet også oplevet en meget lang ventetid hos Erstatningsnævnet? Så kontakt B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnk@bt.dk.

Nu viser det sig, Max Tranebæk er et af 1.800 ofre, der er ude for en meget lang ventetid hos Erstatningsnævnet.

Fra starten af 2019 har nævnet blandt andet ansat flere medarbejdere og forbedret driftsstyringen for at sætte ventetiden ned.

Men det største fokus er lige nu på de nyeste sager.

Helt konkret er målet lige nu, at ansøgninger om erstatninger sendt fra den 16. marts i år i gennemsnit kun skal være på 100 dage.

Da de seneste tal viser, at sagsbehandlingen i 2018 igennemsnit lå på 285 dage, betyder det fra starten en særlig indsats på de nyeste sager.

»Vi beklager meget, at det er nødvendigt at lave denne opdeling i nye og ældre ansøgninger i en overgangsperiode for at sikre, at alle ansøgninger til Erstatningsnævnet på sigt kan behandles hurtigt og effektivt,« siger Erstatningsnævnets sekretariatschef, Louise Ingerslev Andersen.

Hun slår fast, at det til gengæld er målet, at de 1.800 sager bliver afgjort på et tidspunkt af år 2020. Præcis som der også står i brevet til Max Tranebæk.

Han er meget skuffet over den lange ventetid.

»Jeg er i chok over det her. Det er helt utroligt, man som offer for kriminalitet skal finde sig i den her behandling. Man må bare vente og vente,« siger Max Tranebæk.