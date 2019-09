En 65-årig mand er mandag eftermiddag blevet påkørt af bil, da han kom kørende på cykel ad Lønstrupvej nær Løkken i Nordjylland.

Ifølge vagthavende ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, blev den 65-årige kørt med politieskorte til Aalborg Universitetshospital.

Manden er nu i en alvorlig tilstand, fortæller Jess Falberg til B.T.

Politiet formoder, at ulykken fandt sted, da den 65-årige ville krydse over Lønstrupvej og derpå blev påkørt af en bil.

De sidste forberedelser til bilinspektøren er nu i gang, således at forholdene ved ulykken kan blive nærmere klarlagt.

Efter ulykken har Lønstrupvej været spærret i begge retninger mandag eftermiddag.

Det forventes dog, at Lønstrupvej igen vil være åben for trafik i løbet af et kvarters tid, oplyser vagtchef Jess Falberg.

Opdateres...