En fisketur fik fredag en ulykkelig udgang, da en 65-årig mandlig lystfisker druknede i Limfjorden vest for Nibe.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om drukneulykken klokken 14.33.

»Hans familie undrer sig over, hvorfor han ikke kommer hjem, og tager ned til vandet for at lede efter ham.«

»Her finder de ham druknet i vandet. Han er formentlig faldet i vandet og har ikke kunnet komme op igen,« siger vagtchef Jes Falberg.

Familien kontaktede herefter politiet.

