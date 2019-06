En mand brød ifølge politiet natten til søndag ind i en 65-årig kvindes hjem i Stenlille.

En 65-årig kvinde blev natten til søndag udsat for et groft røveri i sit hjem.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i en pressemeddelelse.

Røveren trængte ind i kvindens hjem i Stenlille ved at bryde et vindue op, hvorefter han udsatte hende for vold.

Hun er under lægebehandling, men hun har det efter omstændighederne godt, oplyser politiet, der søger vidner til episoden.

Den formodede gerningsmand beskrives af politiet som en 20-25-årig mand, der er almindelig af bygning og mellem 165 til 170 centimeter høj.

Han talte med en udenlandsk accent og var iført lys skjorte med korte ærmer samt lyse bukser. Han havde desuden kort mørkt hår og bar maskering ved indbruddet.

Udbyttet fra røveriet er endnu uvist.

/ritzau/