En dommer ved Retten i Helsingør har netop besluttet, at en 65-årig mand, der er sigtet for drabet på sin kone, skal varetægtsfængsles frem 16. august.

»Kendelsen er, at han skal forblive varetægtsfængslet, og det bliver på en lukket psykiatrisk afdeling,« siger dommeren.

I to timer har den drabssigtede mand siddet i et grundlovsforhør i Retten i Helsingør.

Her har han forklaret, hvad der ifølge hans opfattelse skete lørdag 15. juli i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør.

Men mandens forklaring har offentligheden ikke fået indblik i, da dommeren på anklager Ulla Griebes anmodning lukkede dørene til retten.

Ifølge politiet har han slået sin hustru ihjel, da han inden 17.12 lørdag slog en håndvægt ind i hustruens hoved og stak hende flere gange med en kniv i hovedet og halsen.

Lidt i 12 blev den ældre mand bliver ført ind retssalen af en politibetjent.

Han var iført hvide hospitalsbukser, blå skjorte med en T-shirt fra hospitalet indenunder. På fødderne havde han lysebrune sutsko.

Den drabssigtede måtte støtte sig til stole og borde på vej hen til sin forsvarsadvokat Jan Aarup.

»Min klient erkender sig skyldig efter Straffelovens paragraf 246 (vold med døden til følge, red.),« fortalte forsvarsadvokaten, da grundlovsforhøret gik i gang.

Dommeren bad den 65-årige om at sætte sig bag vidneskranken for at afgive forklaring.

På vej hen til midten af retssalen kunne man se, at han havde flere skader på kroppen. På halsen, tæt ved hovedpulsåren, havde han et stort plaster, det samme på højre hånd og venstre underarm.

»Jeg kan godt sidde her – men jeg har problemer med maven,« fortalte den 65-årige og kørte hånden foran maven, da han satte sig på stolen i midten af lokalet.

Lørdag blev manden fremstillet i et grundlovsforhør i Lyngby in absentia, da han var indlagt på hospitalet med svære skader.

Forsvarsadvokaten fortalte, inden dørene blev lukket, at hans klient er stærkt medicineret – men han er blevet afhørt af politiet.

Ifølge B.T.s oplysninger er Strandpromenaden et eksklusivt kvarter, der ligger lige ud til vandet. Her koster boligerne fra fem millioner og op efter.

Tidligere har Nordsjællands Politi fortalt til Helsingør Dagblad, at en forbipasserende ved gerningsstedet så en blodig mand. Ifølge B.T.s oplysninger kunne man se den nu drabssigtede mand i lejlighedens vindue med blod på sig, hvilket fik folk til at tilkalde politiet.

Den 65-årige blev anholdt 17.30. lørdag.

Dommeren valgte at forlænge varetægtsfængslingen med en uge i forhold til, hvad dommeren i Lyngby havde afsagt kendelse om lørdag i Lyngby.

Dermed er han varetægtsfængslet de næste fire uger.

Hverken anklager Ulla Griebe eller forsvarsadvokat Jan Aarup ønskede at kommentere sagen, efter retsmødet sluttede.