Frem til klokken 17 har Københavns Politi sigtet 64 for at færdes på isen, hvor det ikke er tilladt.

Københavns Politi har søndag sigtet 64 personer for at færdes på isen på søer flere steder i København. Det fortæller politiinspektør Rasmus Skovsgaard.

Knap en tredjedel er blevet sigtet for at færdes på isen ved Søerne, hvor der ikke er åbent for færdsel på alle fire søer.

12 personer er sigtet for at gå på isen ved Amager Strand, hvor en person søndag gik igennem isen. 14 er sigtet for at gå ud på isen ved Svanemøllen.

- Her gik nogle flere hundrede meter ud til iskanten. Det er forbundet med livsfare, og det er derfor, vi bruger så meget energi på det, siger Rasmus Skovsgaard.

Han fortæller, at politiet også de næste dage vil holde skarpt øje.

- Det er der ingen tvivl om. Nu går vi ind i uge syv, hvor der er vinterferie, så det vil vi gøre, lyder det fra politiinspektøren.

/ritzau/