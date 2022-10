Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan tilsyneladende være lidt for fristende at have chefens tankkort i baglommen.

Det var det i hvert fald for en 64-årig lastbilchauffør, der onsdag sidder på anklagebænken i Retten i Hjørring tiltalt for underslæb.

Chaufføren er anklaget for at have tanket diesel på sin chefs kort 58 gange, skriver TV 2 Nord.

Manden var ansat som lastbilchauffør i perioden fra 2017 til 2019, hvor tankningerne fandt sted.

Han havde sin chefs tankkort med sig for at kunne fylde firmaets lastbil op med diesel.

Men i stedet fyldte han også sin egen privatbil og adskillige dunke for chefens penge.

I 2017 tankede han ifølge anklageskriftet 17 gange, året efter 21 gange og 20 gange i 2019, hvor han til sidst blev opdaget.

I alt flåede han chefens kort for 85.000 kroner.

Hvis retten ikke mener, han er skyldig i underslæb, kan der også dømmes for mandatsvig.

Sagen forventes at være en tilståelsessag.