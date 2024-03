En 64-årig mand er sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri i Ørslev ved Vordingborg.

Det bekræfter vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi Nis Henriksen til B.T.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog klokken 8.37 søndag morgen en anmeldelse om et knivstikkeri, som sendte en anden mand på hospitalet.

Offeret er stabil, og meldes uden for livsfare, oplyser vagtchefen.

De to parter kendte hinanden forud for knivstikket, lyder det. Nis Henriksen ønsker dog ikke at oplyse, hvad deres relation var.

Den 64-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag i retten i Nykøbing Falster.

Tidligere søndag kunne politiet oplyse, at man var til stede ved et mistænkeligt forhold i Ørslev. På det tidspunkt ønskede politiet ikke at oplyse, hvad det mistænkelige forhold drejede sig om.

Men det var altså på grund af anmeldelser om knivstikkeriet, at politiet var til stede med flere patruljer på stedet, lyder det nu.