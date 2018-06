To piger har anmeldt en 64-årig mand for overgreb. Han bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Han er blandt andet sigtet for voldtægt af en blot 17-årig pige, mens hun sov.

Pigen lå og sov hjemme hos den ældre mand i hans hjem i Nørresundby, da han - ifølge sigtelsen - sneg sig til samleje med hende.

Det oplyser Nordjyllands Polit til Ritzau.

Dommeren i Aalborg skal afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mand, der nægter sig skyldig.

En anden pige har anmeldt den 64-årige for at have forsøgt at tvinge hende til oralsex.

Manden blev anholdt tirsdag, og han fremstilles i grundlovsforhør onsdag middag. Han nægter sig skyldig.

»Det er tekniske spor, som har ført til, at vi har anholdt ham,« siger politikommissær Martin Rolighed i Nordjyllands Politi.

Flere veninder mødte den 64-årige i byen natten mellem 11. og 12. maj, og de blev tilbudt at sove hjemme hos ham.

Det var i den forbindelse, at manden - ifølge politiets påstand - forgreb sig på den 17-årige, som dog vågnede undervejs.

Siden har en af hendes jævnaldrende veninder anmeldt til politiet, at samme mand 1. maj mod hendes vilje forsøgte at få oralsex, oplyser politiet.